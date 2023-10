Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez aceptan protección del Ejército

En respuesta a la proposición que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la creciente preocupación por la violencia política en México, las dos principales candidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aceptaron la protección ofrecida por el Ejército Mexicano.

AMLO revela que ofreció seguridad a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones

El presidente de México anunció en su rueda de prensa matutina que Claudia Sheinbaum, quien se postula como candidata por Morena, aceptó la oferta de protección, y aunque no se conocen amenazas públicas contra ella ni contra Xóchitl Gálvez, del opositor Frente Amplio por México, López Obrador reconoció que durante las temporadas electorales en México la violencia tiende a aumentar.

Esta medida de seguridad se toma después del asesinato de dos encuestadores contratados por López Obrador en Chiapas, así como el secuestro de Yolanda Sánchez, la presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Además, se han reportado otros casos de violencia política en diferentes partes del país en las semanas recientes, incluyendo el asesinato del delegado de la FGR en Guerrero y el fiscal regional de Tierra Caliente.

Tanto Sheinbaum como Gálvez han estado realizando actos de campaña en varios estados del país sin una protección adecuada, lo que ha generado preocupación en medio de la creciente inseguridad, por lo que el Ejército Mexicano ofreció su respaldo a ambas candidatas.

Claudia Sheinbaum indicó que solicitó un aparato de seguridad “sencillo” para que le permita mantener el contacto con la gente.

Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente… pic.twitter.com/7lgHmrtlbf

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 3, 2023