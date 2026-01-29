Sheinbaum y Trump refuerzan diálogo bilateral en medio de tensiones por seguridad y cooperación criminal

La relación entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de la agenda política este miércoles, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara una nueva conversación telefónica con el presidente Donald Trump, la cual describió como productiva, cordial y enfocada en dar continuidad al trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

El intercambio, que duró alrededor de 40 minutos, se dio en un contexto marcado por desafíos sensibles para ambos países, particularmente en materia comercial y de seguridad, dos ejes históricos de la relación bilateral que han cobrado renovada relevancia desde el inicio del segundo mandato de Trump el pasado 20 de enero de 2025.

Sheinbaum destacó que durante la llamada se abordaron diversos temas sin entrar en detalles específicos, subrayando que existe un entendimiento general que continúa avanzando. La mandataria señaló que ambas partes coincidieron en mantener a sus equipos trabajando de manera coordinada, una señal de continuidad institucional pese a las diferencias públicas que han surgido en meses recientes.

El tono del diálogo buscó enviar un mensaje de estabilidad diplomática en momentos complejos. La presidenta incluso mencionó que durante la conversación saludó a la primera dama estadounidense, Melania Trump, a quien conoció en su reciente visita a Washington, un gesto que refuerza la narrativa de una relación respetuosa en el plano personal y político.

La llamada ocurre mientras México enfrenta una escalada de violencia en diversas regiones del país, con especial atención en Guanajuato, donde recientes ataques armados dejaron más de una decena de personas asesinadas. Este contexto vuelve a colocar la seguridad como uno de los temas más delicados del vínculo bilateral.

Trump ha insistido en ofrecer apoyo directo para combatir a los cárteles de la droga, incluso planteando públicamente la posibilidad de acciones militares en territorio mexicano, una postura que ha sido rechazada de forma tajante por el gobierno de Sheinbaum, que ha defendido la soberanía nacional como línea roja en la cooperación en seguridad.

Cuestionada sobre este punto durante su conferencia matutina, la presidenta evitó profundizar en detalles, pero reiteró que el entendimiento con Estados Unidos sigue avanzando en distintos frentes. Afirmó que Trump coincidió con ella en que el diálogo general entre ambos países muestra avances, sin que ello implique concesiones fuera del marco legal mexicano.

La cooperación en materia de seguridad ha tenido expresiones concretas en semanas recientes. Uno de los casos más visibles es el arresto de Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico y de estar vinculado con varios homicidios, quien fue trasladado a Estados Unidos tras un esfuerzo coordinado entre varios países, incluido México.

En paralelo, el gobierno mexicano ha intensificado la entrega de presuntos criminales a las autoridades estadounidenses. Con el envío reciente de 37 personas, suman ya 92 los llamados “criminales de alto impacto” trasladados a Estados Unidos en lo que va del actual mandato de Trump, una cifra que refleja el nivel de cooperación operativa entre ambos gobiernos, aun en medio de tensiones políticas y discursos duros.

