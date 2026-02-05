Piden a Sheinbaum rechazar la reactivación del programa “Quédate en México”

Más de 40 organizaciones civiles y activistas enviaron una carta formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exigir que se niegue a colaborar con la administración de Donald Trump en la reinstauración del programa “Quédate en México”.

Los defensores de derechos humanos advierten que retomar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) agravaría la crisis humanitaria en las ciudades fronterizas, donde miles de personas quedarían vulnerables ante el crimen organizado mientras esperan sus procesos de asilo en Estados Unidos.

La petición, dirigida directamente a la administración de Claudia Sheinbaum, enfatiza que la implementación de este esquema requiere obligatoriamente del consentimiento y la coordinación del gobierno mexicano. Las organizaciones recordaron que durante su primera fase en 2019, miles de personas sufrieron secuestros, extorsiones y violencia en territorio nacional, por lo que instan a que el país no actúe nuevamente como una extensión de la política migratoria de la Casa Blanca.

En el documento entregado también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se subraya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha emitido resoluciones sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la protección de los derechos de quienes transitan por el país. Por ello, consideran que aceptar el programa Quédate en México sería un retroceso jurídico y humanitario que contraviene los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El impacto de las políticas migratorias de Donald Trump

Para entender el contexto actual, es necesario recordar que el programa Quédate en México fue una de las medidas más polémicas del primer periodo de Donald Trump, obligando a más de 70 mil solicitantes de asilo a permanecer en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Aunque el gobierno de Joe Biden intentó finalizarlo, las recientes presiones políticas en Washington y el cambio de administración en Estados Unidos han puesto de nuevo el tema sobre la mesa de negociaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Expertos en migración señalan que la infraestructura de los albergues en el norte de México se encuentra al límite de su capacidad. La reactivación de este protocolo no solo implicaría un desafío logístico, sino también un riesgo de seguridad nacional, ya que las corporaciones policiacas como la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrían que gestionar un flujo de personas sin precedentes en condiciones de hacinamiento.

