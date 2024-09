Claudia Sheinbaum vivirá en Palacio Nacional tras asumir la presidencia

Palacio Nacional será el lugar donde vivirá Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, quien ha despejado las dudas sobre dónde fijará su residencia una vez que asuma el cargo. En conferencia de prensa, confirmó que dejará su actual departamento en Tlalpan para mudarse a Palacio Nacional, en el mismo espacio donde vive actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum explicó que tomará esta decisión para estar más cerca de su trabajo y aprovechar al máximo su tiempo en funciones. “La residencia en Palacio Nacional está adecuada para vivir, aunque aún no la conozco por dentro”, comentó la mandataria electa. También aclaró que no regresará a vivir a Los Pinos, en referencia a la residencia que usaron los expresidentes hasta el inicio del actual sexenio.

La mudanza no será inmediata, ya que López Obrador y su familia permanecerán en Palacio Nacional hasta el final de su mandato, previsto para finales de septiembre. Mientras tanto, Sheinbaum seguirá en su actual vivienda en Tlalpan hasta diciembre.

#ÚLTIMAHORA | Claudia Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional durante su gobierno. “No regresaré a Los Pinos, ni viviría en el Castillo de Chapultepec”. La presidenta electa @Claudiashein confirmó que, tal como el presidente @lopezobrador_, también residirá en un… pic.twitter.com/PHu3SJTboT — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 9, 2024

Conferencias mañaneras y decisiones por definir

A pesar de que Sheinbaum aún no ha visitado su futura residencia dentro de Palacio Nacional, ha revelado que todavía no define el lugar exacto donde ofrecerá sus conferencias de prensa matutinas, una tradición instaurada por el presidente López Obrador. “El equipo me ayudará a definir el espacio adecuado”, señaló la mandataria, refiriéndose al equipo logístico que la apoyará en la organización de sus actividades diarias.

Confirma que su familia no participará en su gobierno

Además de hablar sobre su nueva residencia, Sheinbaum aprovechó para aclarar que su familia no ocupará cargos dentro de su administración. Aseguró que sólo vivirá en Palacio Nacional con su esposo, Jesús María Tarriba Unger, mientras que sus hijos seguirán sus propias carreras profesionales. Subrayó que su esposo, quien trabaja en el Banco de México, no tendrá responsabilidades en el gobierno, y que sus hijos tampoco tienen participación política.

Sheinbaum hizo estas aclaraciones en respuesta a cuestionamientos sobre la participación de familiares en la política, tras la reciente declaración de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente, sobre su interés en contender por un cargo dentro del partido Morena.