Video: Con show de drones forman el rostro de Fátima Boch durante su despedida

La despedida de Fátima Boch quedó marcada por un homenaje sin precedentes, luego de que un show de drones luminosos formara su rostro en el cielo nocturno, creando una escena que conmovió a familiares, amigos y usuarios en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, cientos de drones sincronizados dibujaron una figura femenina detallada, portando una corona ornamentada, mientras debajo se leía el mensaje “buen viaje Fátima”, visible a gran distancia sobre la ciudad iluminada.

El espectáculo se desarrolló de manera silenciosa y ordenada, destacando el nivel de precisión tecnológica.

Previo al show aéreo, se realizó una despedida simbólica con la presencia de personas cercanas, quienes expresaron su cariño con veladoras, flores y aplausos. El ambiente estuvo cargado de emoción y respeto, convirtiendo el homenaje en un acto colectivo de recuerdo.

El espectáculo se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios resaltaron la creatividad, la carga emocional y el uso de tecnología con drones como una alternativa moderna frente a los homenajes tradicionales.

Este tipo de homenajes personalizados con drones se ha vuelto cada vez más frecuente, al permitir despedidas visualmente impactantes, controladas y con un fuerte simbolismo. La imagen del rostro de Fátima Boch iluminando el cielo quedará como un recuerdo imborrable.