Los 5 mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl de la NFL

El espectáculo del entretiempo se ha convertido en un fenómeno cultural que, en ocasiones, supera el interés del propio emparrillado. A lo largo de las décadas, diversos shows han redefinido la industria del entretenimiento, pero solo cinco han logrado posicionarse como los más memorables según los registros de audiencia y crítica especializada.

Encabezando la lista se encuentra Michael Jackson, quien en el Super Bowl XXVII (1993) transformó para siempre este segmento al pasar de simples bandas de marcha a un concierto de nivel mundial que detuvo los cronómetros en Pasadena, California.

En la segunda posición destaca la figura de Prince, cuya presentación en el Super Bowl XLI (2007) es recordada por su maestría musical bajo una tormenta eléctrica real mientras interpretaba “Purple Rain”. La capacidad de los artistas para conectar con las masas ha permitido que estos shows alcancen audiencias globales superiores a los 100 millones de espectadores.

En años recientes, el Super Bowl LVI (2022) se sumó al Olimpo con un tributo al hip-hop liderado por Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, demostrando la evolución de los géneros musicales en el evento más importante de la NFL.

La diversidad cultural también ha dejado huella, como ocurrió en 2020 con el espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez, que integró ritmos latinos y la participación de figuras como Bad Bunny. Finalmente, la banda irlandesa U2 ocupa un lugar especial por su emotivo homenaje a las víctimas del 11 de septiembre durante el año 2002.

Estos shows de medio tiempo no solo sirven como escaparate comercial, sino como termómetros de la cultura popular que logran paralizar al mundo durante 13 minutos de pura adrenalina y producción técnica de vanguardia.

El impacto de estos eventos se mide en el crecimiento inmediato de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Por ejemplo, tras el show de Rihanna en 2023, sus escuchas aumentaron un 640% a nivel global en menos de 24 horas. Este fenómeno, conocido como el “efecto Super Bowl”, garantiza que la inversión de los patrocinadores, actualmente liderada por Apple Music, retorne en forma de visibilidad masiva y conversación en redes sociales como TikTok e Instagram.

Históricamente, el estado de California y la ciudad de Miami han sido las sedes que han albergado las presentaciones más icónicas. Para este Super Bowl LX, la expectativa técnica sugiere el uso de hologramas y realidad aumentada, buscando superar el récord de 133.5 millones de espectadores establecido recientemente por Kendrick Lamar.

