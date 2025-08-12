¡Malas noticias para los fans de Shrek! La quinta entrega aplaza su estreno

La esperada quinta entrega de la saga de DreamWorks, Shrek 5, ha confirmado un significativo aplazamiento de su fecha de estreno. Originalmente programada para 2026, la película animada ahora llegará a las salas de cine el 30 de junio de 2027.

Este cambio estratégico la coloca directamente frente a otra producción de alto perfil: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, el anticipado cierre de la trilogía arácnida, lo que augura una intensa batalla por la taquilla en el verano de 2027.

La principal razón detrás de esta reconfiguración del calendario busca evitar la saturada “guerra” de grandes estrenos prevista para la temporada navideña de 2026.

Competencia en cartelera de 2026

La decisión de DreamWorks de posponer el estreno seis meses, del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027 obedece directamente a la necesidad de no competir con títulos de la magnitud de Avengers: Doomsday, Dune: Parte III e Ice Age 6, franquicias consolidadas que prometen acaparar la atención del público global en esas fechas.

La estrategia busca reservar el lanzamiento de Shrek 5 para una época que suele ser más favorable para las películas familiares, garantizando un mayor margen de éxito en taquilla sin la presión de competir directamente con esos gigantes del cine.

Reacciones negativas al diseño de personajes

Uno de los motivos más discutidos para el retraso de Shrek 5 fue la intensa reacción negativa que generó el primer adelanto visual difundido a principios de año.

Múltiples aficionados señalaron que el aspecto de los personajes parecía realizado por inteligencia artificial, lo que se percibió como un distanciamiento del estilo visual original y característico de la saga.

Esta insatisfacción se propagó velozmente en redes sociales, dando lugar a numerosos memes y a peticiones directas de un rediseño.

La decisión de posponer el estreno también permite al equipo de producción ganar tiempo para ajustar aspectos técnicos de la película, lo que implica posibles modificaciones en respuesta a estas críticas visuales.

El futuro dirá si esta nueva ubicación en la cartelera de 2027 provocará futuros ajustes de fechas por parte de los estudios. Por ahora, el 30 de junio de 2027 marca el esperado regreso del icónico ogro, ofreciendo una nueva oportunidad para su renovado equipo creativo y para reconectar con el público global.