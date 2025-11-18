“Si se va a pedir paz, tenemos que predicar con el ejemplo”: Milena Quiroga

Tras la jornada de movilización multigeneracional realizada este fin de semana en La Paz, la alcaldesa Milena Quiroga expresó su satisfacción por el comportamiento de los asistentes en la capital, aunque lamentó el rumbo que tomó la convocatoria en otras regiones del país.

“Lamentable porque la narrativa era que iba a ser una manifestación pacífica para pedir un alto a la violencia, pero parece ser que era más un tema partidista, un tema político.”

La edil subrayó que en La Paz la protesta transcurrió sin incidentes y bajo un ambiente respetuoso entre autoridades y manifestantes. Destacó que su administración no reprime y garantiza la libertad de expresión.

“Si se va a alzar la voz para pedir paz, para pedir que no haya violencia, tenemos que predicar con el ejemplo.”

Quiroga añadió que la paz social se construye con diálogo y congruencia, reconociendo también la actitud del gobernador, quien —recordó— intervino en Los Cabos para evitar una agresión contra un manifestante. “Ese es el ejemplo que tenemos que poner”, enfatizó.

