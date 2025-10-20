Sicarios atacan a Carlos M. en Sonora: Le dispararon en el muslo y partes íntimas

Ataque armado en Heroica Caborca, Sonora, dejó una víctima lesionada de gravedad la noche del domingo 19 de octubre. Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, tiempo local, en una zona habitacional cercana al centro de la ciudad. Esto provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de Servicios de Emergencia en el municipio.

La víctima fue atacada en la vía pública

Vecinos alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, reportando una serie de ataques de balazos sobre la calle 7 y la avenida Antimonio. Señalaron que una persona se encontraba herida y solicitaron apoyo de paramédicos de inmediato.

Vecinos alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, reportando una serie de ataques de balazos sobre la calle 7 y la avenida Antimonio. Señalaron que una persona se encontraba herida y solicitaron apoyo de paramédicos de inmediato. Elementos de la Policía Municipal de Caborca y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al sitio del ataque. Encontraron diversos indicios relacionados con la agresión, como manchas de sangre, una bicicleta azul, una gorra, un teléfono celular y un par de tenis.

La víctima fue identificada como Carlos M., un hombre de 52 años. Fue auxiliado por personal médico y trasladado de urgencia a un hospital de la región para recibir atención especializada.

Carlos M. presentó un total de tres heridas provocadas por arma de fuego. Las lesiones se concentraron en el muslo derecho y en sus partes íntimas o genitales. A pesar de la gravedad de los impactos, su estado de salud fue reportado como estable tras ser ingresado.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó un operativo de búsqueda en los alrededores del lugar de los hechos. No obstante, hasta el momento de la publicación, las autoridades no han confirmado la detención de ningún posible responsable.

La Fiscalía investiga el móvil del ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ataque. Las pesquisas buscan esclarecer el violento suceso ocurrido la noche del domingo.

A la fecha, la FGJES no ha emitido un informe oficial que determine el móvil del ataque. Tampoco se ha revelado la posible identidad de los agresores que huyeron del lugar tras la agresión.