SICT confirma: carretera Transpeninsular, transitable y en buen estado

El tramo de la carretera Transpeninsular que conecta San José del Cabo con Cabo San Lucas, uno de los corredores turísticos más importantes de Baja California Sur, se encuentra actualmente en buen estado y transitable, informó Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en el estado.

El funcionario destacó que las obras de mejoramiento y conservación continuarán durante 2026, ya que la SICT cuenta con el presupuesto asignado para el mantenimiento de la vía.

“Si recuerdan, en los pasados meses las condiciones de la carretera no eran las mejores; tenía algunos problemas. En este momento ya está transitable, no tiene mayores baches y se encuentra en muy buenas condiciones. Vamos a seguir trabajando el próximo año”, señaló Gutiérrez de la Rosa.

A pesar del reporte positivo de la SICT, automovilistas han denunciado de manera constante el mal estado de la carretera y los riesgos que implica transitar por ella.

Recientemente, el Ayuntamiento de Los Cabos implementó trabajos de bacheo y mantenimiento parcial, con el objetivo de minimizar los daños mientras se espera que la federación pavimente completamente la carretera Transpeninsular.