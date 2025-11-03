SICT se compromete a solucionar los baches de la Transpeninsular en dos semanas

El tramo de la carretera Transpeninsular que conecta Cabo San Lucas con San José del Cabo se encuentra en proceso de rehabilitación, con una inversión superior a 70 millones de pesos solo durante este año, informó el director del Centro SICT en Baja California Sur, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa.

Los trabajos incluyen conservación rutinaria, con un gasto que supera los 10 millones de pesos, conservación periódica por 11 millones, y la operación del tren de pavimentación desde Santa Anita hasta Santiago. Las obras de bacheo en la carretera esperan concluir en un lapso de dos semanas.

“El trabajo que hemos estado realizando en la zona de Los Cabos supera los 70 millones de pesos este año. La inversión abarca conservación rutinaria, conservación periódica y el tren de pavimentación desde Santa Anita hasta Santiago. Estamos corrigiendo la problemática del bacheo, especialmente en la zona del Zacatal, y nuestro compromiso es que en dos semanas la carretera estará en mejores condiciones para la circulación”, explicó Gutiérrez de la Rosa.

LEE MÁS:Gobierno de BCS confirmó la rehabilitación de la carretera Transpeninsular

La reparación de la vialidad federal busca mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito, en uno de los corredores más importantes de Los Cabos, vital para la movilidad de residentes y turistas que circulan diariamente entre los principales destinos de la región.

El sector hotelero y turístico ha hecho un llamado a la SICT para mejorar las condiciones de la carretera Transpeninsular, que representa un riesgo tanto para automovilistas locales como turistas. La Asociación de Hoteles de Los Cabos reiteró que este tema va más allá de la imagen del destino; se trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos.