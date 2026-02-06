Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
Los Cabos

SICT: obra del paso a desnivel de Fonatur concluirá en abril

Tras concluir el paso a desnivel de Fonatur en Los Cabos, continuarán las obras de pavimentación en la carretera Transpeninsular y el corredor turístico.
6 febrero, 2026
paso a desnivel Fonatur

Foto: Especial

La obra del distribuidor vial y paso a desnivel de Fonatur en Los Cabos registra un avance del 70 %, y se estima que los trabajos concluyan a finales de abril, informó Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en Baja California Sur.

El funcionario destacó que, tras la finalización del paso a desnivel, se continuarán las obras de pavimentación en la carretera Transpeninsular, tanto al norte del municipio como en el corredor turístico, con el objetivo de mejorar la vialidad y la conectividad en la región.

“La obra del distribuidor vial de las “Mujeres Libres de Baja California Sur” ante Fonatur lleva un avance del 70%, a finales de abril se espera concluya la obra”, explicó Gutiérrez de la Rosa.

LEE MÁS:  Coparmex alerta afectaciones a negocios por obras de Fonatur en Los Cabos

A pesar de que la infraestructura promete mejorar el flujo vehicular de más de 60 mil vehículos diarios, el Centro Empresarial Coparmex Los Cabos advirtió que las obras del paso a desnivel ya generan afectaciones en la actividad comercial, principalmente por la disminución del flujo de transeúntes y turistas.

