SICT confirma rehabilitación de la carretera Transpeninsular en coordinación con el FOIS

Ante las constantes inquietudes por el deterioro de la carretera Transpeninsular, en el tramo que conecta el corredor turístico de Cabo San Lucas con San José del Cabo, el Centro SICT en Baja California Sur confirmó una inversión federal superior a los 40 millones de pesos para trabajos de conservación y rehabilitación programados para 2026.

El director del Centro SICT en la entidad, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, informó que los recursos estarán destinados a acciones de conservación rutinaria y periódica, enfocadas en mejorar las condiciones de rodamiento y la seguridad vial en uno de los tramos con mayor carga vehicular del municipio.

Precisó que el principal componente del proyecto será la aplicación de bacheo y microcarpeta asfáltica mediante el Tren de Pavimentación, con una inversión de 36 millones 225 mil pesos, para atender 17.25 kilómetros de longitud equivalente en el corredor turístico de Los Cabos.

“El esquema que manejamos es de conservación rutinaria, que incluye trabajos como bacheo y renivelaciones. Estas renivelaciones son carpetas asfálticas delgadas, especialmente en zonas donde el deterioro es mayor”, explicó el funcionario.

Gutiérrez de la Rosa indicó que los trabajos se realizarán de manera coordinada con el Ayuntamiento de Los Cabos y el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS), con el objetivo de evitar afectaciones mayores a la movilidad. Detalló que, en una primera etapa, será el FOIS quien intervenga parte del tramo, principalmente en las laterales de la carretera, mientras que la SICT ingresará posteriormente con la conservación periódica, una vez que los avances permitan reducir el impacto vial.

Asimismo, señaló que, mientras se prepara el arranque de los trenes de pavimentación, desde el pasado lunes 26 de enero se iniciaron trabajos de bacheo en la Transpeninsular, como medida inmediata para mejorar la circulación y las condiciones de la vía.

