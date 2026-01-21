SICT anuncia plan nacional de bacheo; BCS contemplado con rehabilitación en la Transpeninsular

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, presentó en la Mañanera del Pueblo los detalles del programa de conservación carretera para el año 2026. Con una inversión de 50 mil millones de pesos, los trabajos abarcarán 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje en todo el país, con un enfoque prioritario en el Noroeste, donde la conectividad de Baja California Sur es clave.

El funcionario explicó que el plan se ejecutará de enero a diciembre de 2026 y proyecta generar alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía regional mientras se rehabilitan las vías de comunicación.

Rutas estratégicas y atención a la Ruta 1

El programa incluye bacheo, repavimentación y conservación estructural de los corredores que conectan las regiones más productivas del país. Para la península, destaca la intervención en:

Noroeste: Carretera Benito Juárez (Ruta 1 carretera transpeninsular) y el corredor del Pacífico.

Noreste: México–Nuevo Laredo, Querétaro–Ciudad Juárez y Mazatlán–Matamoros.

Centro y Occidente: Lázaro Cárdenas–Colima, Guadalajara–Zacatecas y México–Veracruz.

Sureste: Macuspana–Escárcega y el corredor de la península de Yucatán.

Tecnología y respuesta rápida

Para agilizar las obras, la SICT adquirió 20 trenes de pavimentación de alta tecnología. Diez de estos equipos ya están operando y el resto se integrará entre enero y febrero, con la capacidad de avanzar hasta un kilómetro diario mediante diversos tratamientos de pavimento.

Además, Esteva anunció la implementación de un sistema de control y seguimiento que recorrerá semanalmente los 43 mil kilómetros de la red federal libre de peaje. Este mecanismo permitirá detectar baches y atenderlos en un plazo máximo de 72 horas, transformando radicalmente el mantenimiento preventivo y la respuesta ante contingencias viales en carreteras como la Transpeninsular.

Impacto en Baja California Sur

La inclusión de la Ruta 1, carretera transpeninsular en este programa estructural representa una respuesta a la demanda histórica de los sudcalifornianos por una carretera segura. Al ser la vía principal de abasto y turismo en la entidad, su rehabilitación con equipo especializado busca garantizar que el flujo logístico hacia La Paz y Los Cabos sea eficiente y libre de riesgos.

