Siembran más de 4 mil árboles en la Ciudad de La Paz BCS, con el programa “Pulmones Urbanos”

Un total de 50 árboles fueron reforestados hoy en parque Misiones, en la ciudad de La Paz, como parte del programa “Pulmones Urbanos“, el cual ya suma 4 mil plantaciones en este 2025.

El programa “Pulmones Urbanos” forma parte de las Jornadas por La Paz, una iniciativa nacional promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e impulsado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero.

De acuerdo con Jazmín Estrella Ruiz Cota, directora municipal de la Juventud de La Paz, la jornada que inició el 24 de junio se suma a un proyecto integral que contempla la intervención de ocho parques de la ciudad. Hasta ahora se han reforestado espacios como Arboledas, Miramar, Tabachines, La Fuente, La Pasión y Misiones. Además, se prevé plantar 155 árboles en otras colonias.

Los árboles plantados fueron seleccionados por su adaptabilidad al clima de La Paz y requieren cuidado y seguimiento para garantizar su supervivencia, apoyados con la línea púrpura que suministra agua tratada, según Lourdes Otero Moreno, de la Jefatura de Vivero y Reforestación.

La funcionaria también mencionó que la meta de este año 2025 es alcanzar 10 mil árboles plantados, de los cuales ya suman alrededor de 4 mil.

Gracias a estos programas de reforestación, La Paz logró un segundo reconocimiento de “Tree City of the World”, distinción que otorga Arbor Day Foundation y Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), las cuales destacan a ciudades comprometidas con su arbolado urbano y la creación de espacios sustentables.

La jornada contó con la participación de Ecoparque, la Jefatura de Vivero y Reforestación, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y las Mesas de Seguridad del Gobierno del Estado.

Finalmente, los voluntarios invitaron a más jóvenes a sumarse y aportar su granito de arena para dar seguimiento a esta labor que beneficia a toda la comunidad paceña.