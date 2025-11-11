“Siempre haré lo que me guste”: Palazuelos se une a Disney como la voz de Winddancer

Roberto Palazuelos ha sorprendido al diversificar su carrera, incursionando por primera vez en el mundo del doblaje infantil. El actor y empresario, también conocido como el “Diamante Negro”, da voz al personaje de Winddancer, un peculiar caballo, en la película Zootopia 2 de Disney. Este importante debut ocurre en la Ciudad de México, marcando un hito en sus 37 años de trayectoria.

Winddancer: Un Caballo Actor que se Vuelve Político

El personaje al que da vida Palazuelos es un caballo que primero fue actor y que luego gana una elección para convertirse en político o alcalde. Palazuelos relató que Winddancer tiene “poses de actor” y un desarrollo posterior en la oficina. El actor se identificó mucho con el papel, mencionando su gusto personal por los caballos.

LEE MÁS: Dua Lipa impacta Argentina con cover de Miranda! y revela por qué Ale Sergi no subió al escenario

Palazuelos comentó que, aunque esta es su primera incursión en el doblaje infantil, ya había tenido experiencia con estudios de grabación hace mucho tiempo, trabajando en el audio de algunas de sus propias películas. Para este proyecto, el actor tuvo que “hablar con un tono relinchando de repente”.

Detalles de la Producción y la Fecha de Estreno

Zootopia 2 se estrenará el próximo 27 de noviembre. La cinta animada gira en torno a los detectives Judy Hopps y Nick Wild, quienes deben seguir el rastro de un misterioso reptil que altera la ciudad.

A pesar de sentirse inseguro al comienzo del proceso, Palazuelos aseguró que tuvo un “gran director” y que el trabajo fue muy rápido, terminando la grabación tres horas antes de lo esperado. El actor añadió que le imprimió su propio toque al personaje, incluyendo el relincho del caballo y hasta gritos de karateca, emulando lo propuesto con éxito.

El Mensaje de no Dejarse Manipular

Para Palazuelos, trabajar en proyectos de Disney es “maravilloso”, pues la institución siempre protege la naturaleza y a los animalitos, siendo la “caja de los sueños de los niños”. El actor busca sorprender a sus seis sobrinos, cuyas edades van de los cuatro hasta los nueve años.

LEE MÁS: Ana Gabriel pide que México despierte tras asesinato de Carlos Manzo

El mensaje principal que Palazuelos destaca de este nuevo personaje es la importancia de no dejarse manipular para hacer cosas incorrectas. La película tiene “mucho mensaje”, es “divertida” y espera que la reacción sea increíble, no solo por parte de los niños, sino también de los adultos. Palazuelos concluyó que en su carrera profesional, siempre hará lo que le guste, deseando que vengan muchos más doblajes.