Defienden la Sierra de la Laguna: protestan contra venta de predios y planes que amenazan la reserva

En una enérgica protesta frente al Palacio de Gobierno de Baja California Sur, en La Paz, ciudadanos y ambientalistas expresaron su indignación por la venta del predio Nuestra Señora del Rosario en la Sierra de La Laguna y los recientes vuelos de helicóptero que han generado sospechas. Rompiendo una piñata del PVEM, advirtieron que no tolerarán proyectos que amenacen esta reserva vital para el agua y la biodiversidad.

Como parte de la manifestación, los asistentes llevaron una piñata que representaba al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a funcionarios públicos, la cual fue destruida en la explanada del palacio. Al romperla, lanzaron una advertencia contundente: “Lo mismo ocurrirá con todo aquel que intente destruir la Sierra de la Laguna y atentar contra esta reserva natural”.

Rosario Guadalupe Rosa López, habitante de San Dionisio, expresó su frustración por la falta de avances concretos.

“Sí hemos tenido reuniones con los diputados locales aquí en el Congreso. Eh, pero la verdad yo no siento que hay una respuesta positiva de ellos hacia nosotros, hacia la población y a todos los que estamos manifestándonos aquí y antes sobre este tema Sierra de la Laguna. No hay una minuta, no hay ningún plan de trabajo. Es como estar alegando políticamente cosas externas a lo que es tema Sierra de la Laguna”, expresó Rosario Guadalupe Rosa López, habitante de San Dionisio.

Lee más: UABCS lanza el Higienetón 2025 para dotar baños con insumos menstruales

Por su parte, Irina Trasviña Mar, del Frente Ciudadano, instó a la sociedad a unirse para presionar a las autoridades

“Pero si las autoridades se prestan a dar permisos que contravienen los derechos humanos, pues lo que tenemos que hacer es presionar a las autoridades como sociedad, no solamente el Frente Ciudadano, no solamente las organizaciones presentes en este momento. Todos los ciudadanos que nos vamos a ver afectados por un proyecto megaminero en nuestra Sierra La Laguna, tenemos que exigir a las autoridades de una u otra manera que den el espacio para las organizaciones y los expertos y que ya con esto brinden esta área natural protegida que en este momento está siendo vulnerada”, declaró Irina Trasviña Mar, integrante del Frente Ciudadano.

La Sierra de La Laguna, que abastece más del 65% del agua de la región y alberga ecosistemas únicos, sigue protegida bajo el decreto de 1994 y el Programa de Manejo de 2003, según la Conanp y el gobierno estatal. Sin embargo, el temor a proyectos como el minero Los Cardones, frustrado en 2023 tras protestas masivas, mantiene alerta a la ciudadanía. La destrucción de la piñata y la advertencia lanzada reflejan el compromiso de los sudcalifornianos por salvaguardar su reserva frente a cualquier amenaza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO