¡Alarmante! 7 muertos en Estados Unidos por frío extremo de -34 grados

El vórtice polar sobre Estados Unidos y Canadá fortaleció la oleada ártica, por lo que gran parte del centro–norte de Estados Unidos ha registrado temperaturas de -34.4 °C. El clima tan extremo de momento ha ocasionado la muerte de 7 personas.

Tanto el extremo frío como las intensas nevadas de hasta 20 cm de espesor ha provocado que poco más de 5 mil viviendas y negocios se queden sin electricidad. Este martes, la empresa Portland General Electric advirtió que la amenaza de lluvia gélida podría demorar los esfuerzos de restablecer el servicio.

Así mismo, las empresas de transporte han instado a la población a evitar la movilidad debido a que se esperan condiciones peligrosas en las carreteras como son la presencia de hielo, caída de árboles y hasta de cables eléctricos.

Las autoridades han reportado en Portland la muerte de cuatro personas, dos por hipotermia, uno más por la caída de un árbol sobre su casa. Una mujer murió en un incendio tras la caída de un árbol sobre su casa rodante. En Wisconsin se investigaban las muertes de tres personas sin hogar, aparentemente fue por hipotermia.

Este martes tanto en Portland y ciudades como Chicago, Denver, Dallas y Fort Worth han cancelado clases.

Así mismo, las intensas tormentas de nieve y el frío extremo ha ocasionado la cancelación de vuelos, el servicio de rastreo de tráfico aéreo FlightAware registró 3 mil 300 cancelaciones el lunes con origen o destino en Estados Unidos y más de mil 200 cancelaciones en la costa la mañana de este martes.

La postemporada de la NFL también fue cancelada.

Se esperaba que la lluvia helada y el granizo continúe azotando el sureste de Estado Unidos este martes. Hay alerta de tormenta invernal en los condados de Lawrence, Limestone y Madison en Alabama y el condado de Franklin en Tennesse, así como en el sureste de Arkansas, nordeste de Luisiana y buena parte del norte, centro y suroeste de Mississippi.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, entre este martes y la noche del miércoles, caerán entre 5 y 10 centímetros de nieve adicionales en el estado de Nueva York y entre 15 y 20 cm en el norte de Nueva Inglaterra.

Snow will accumulate across the eastern Great Lakes and Northeast corridors through today. More lake effect snow downwind of the Great Lakes are expected through mid-week.

