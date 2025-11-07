Siete sismos sacuden costas de Santa Rosalía este viernes

En lo que va de este viernes, siete sismos han sido registrados frente a las costas de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, en Baja California Sur (BCS), según los informes emitidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento más intenso alcanzó una Magnitud de 5.5 y ocurrió durante la madrugada.

De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional, el evento de mayor fuerza se presentó a las 06:04 horas (tiempo del Centro), con epicentro a 62 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, y una profundidad de 6.2 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas.

Los habitantes de la zona señalaron haber sentido varios de los movimientos, aunque las autoridades locales informaron que no hubo afectaciones en viviendas, carreteras o instalaciones portuarias. Las unidades municipales de protección civil mantienen vigilancia preventiva en toda la franja costera de Mulegé.

Entre los siete sismos registrados este viernes, las Magnitudes oscilaron entre 3.0 y 5.5. Los epicentros se ubicaron entre 61 y 72 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, todos con profundidades menores a 10 kilómetros, lo que incrementó su percepción en comunidades costeras del norte de BCS.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el movimiento de Magnitud 3.0 fue el primero en ocurrir, a las 03:27 horas, seguido por otros eventos de Magnitud 3.5, 3.1, 4.2 y 4.8, registrados de forma consecutiva durante la madrugada y la mañana.

Aunado a los siete sismos de este viernes, el jueves se habían detectado tres movimientos adicionales en la misma zona, lo que eleva a diez los eventos telúricos ocurridos en menos de 36 horas frente a las costas de Santa Rosalía.

El primer sismo del jueves se registró a las 04:26 horas con una Magnitud de 4.5; el segundo, de Magnitud 5.1, ocurrió a las 07:25 horas; y el tercero, de Magnitud 4.8, fue percibido a las 10:36 horas, todos con epicentros cercanos al noreste de Santa Rosalía.