¡Cuidado! Sigue el socavón en colonia Centro después de 3 meses

Los trabajos de reparación en la ciudad de La Paz aún no han concluido. Hasta la fecha, persiste un socavón ubicado entre las calles Miguel Hidalgo I. Costilla y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Centro, de dos metros de largo por dos de ancho y una profundidad de 3 metros, el cual exhibe una tubería de la red de agua que abastece a los residentes del área.

Este agujero interrumpe parcialmente la circulación vehicular diaria en la zona y bloquea el acceso a una rampa destinada a personas con discapacidad. Además, obliga a los transeúntes a desviar su ruta para evitar posibles caídas y lesiones. Aunque afortunadamente han acordonado el área, los residentes comentan que este problema persiste desde hace meses.

“Ya tiene como tres meses este problema, vinieron los de SAPA, disque arreglaron y nomás dejaron igual ahí. Y hay problemas por los carros aparte del agua que se está desperdiciando y necesitan arreglar ahí porque es molesto cuando atraviesa la calle que tiene que rodear uno ahí y los carros también tienen que dar la vuelta y si viene otro carro tiene que esperarse porque esté el socavón ahí”.

“El socavón más o menos tiene tres meses, según que quitaron una llave y pusieron otra, primeramente escarbaron pero ahí quedó, pasó el Ciclón parecía que tuvimos una alberca, pasó el viernes vinieron no sé a qué vinieron pero desaguaron con una manguera y escarbaron porque allá en la esquina se hizo otro hueco; anduvieron y pensé que ya iban a tapar pero no, así que ahora estamos lunes. El viernes fue eso, entró el sábado y domingo, pienso yo que no trabajan, pero ahorita el lunes no sé si vengan más tarde, pero sí hace falta que terminen y sí molesta porque ya ve cómo está el dengue y se juntan mucho ahí los mosquitos”.