Siguen ataques en hospitales de Culiacán: gatilleros disfrazados de médicos rematan hoy a dos pacientes

Gatilleros de nuevo atacaron hoy a pacientes de dos hospitales de Culiacán, Sinaloa. Esto se da a menos de 24 horas del ataque armado que dejó cuatro muertos en el Hospital Civil de esta misma ciudad.

Medios locales señalan que los gatilleros disfrazados de médicos irrumpieron en el Nuevo Hospital General de Culiacán y otro nosocomio privado para rematar a pacientes, sumando así tres atentados registrados entre la noche de este viernes y la tarde de este sábado 30 de agosto.

Los dos ataques armados en contra de hospitales de Culiacán registrados hoy sábado se registraron de manera casi simultánea. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó las detonaciones de armas de fuego cerca de las 15:04 horas.

En un hospital privado de la colonia Las Vegas (Centro de Culiacán), sobre la calle Escobedo, sujetos armados ingresaron y remataron a un paciente identificado como Jesús Manuel, de 20 años, quien había sido ingresado previamente por heridas de bala sufridas en la comunidad de Tepuche.

Casi al mismo tiempo, gatilleros ingresaron al Hospital General de Culiacán, ubicado en la carretera Imala, donde también remataron a un paciente, extraoficialmente se sabe que era atendido en el tercer piso.

La movilización de elementos del Grupo Interinstitucional generó un significativo caos vial en los alrededores del nosocomio.

Estos incidentes del sábado se suman al violento ataque registrado la noche del viernes en las afueras del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán. En este primer atentado, cuatro personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas.