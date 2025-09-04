Hollow Knight: Silksong colapsa tiendas digitales en su esperado debut mundial

El 4 de septiembre de 2025 marcó un día trascendental para la industria de los videojuegos, con el lanzamiento oficial de Hollow Knight: Silksong, el título de Team Cherry que finalmente llegó a PC y consolas.

Sin embargo, el entusiasmo de miles de seguidores provocó un colapso masivo en las principales tiendas digitales, dejando a muchos a la espera para adquirir su copia. La avalancha de usuarios buscando el metroidvania a partir de las 8:00 AM saturó los servidores de Steam, Xbox, PlayStation y Nintendo, experimentando caídas significativas.

Este fenómeno, registrado por plataformas como Downdetector desde minutos antes del lanzamiento, evidenció la enorme expectativa por el juego.

A pesar de los inconvenientes, Hollow Knight: Silksong superó rápidamente los 100,000 jugadores simultáneos, rompiendo el récord de su predecesor.

¿Cómo afectó Silksong a las plataformas de videojuegos?

Una de las plataformas más afectadas fue Steam, donde el acceso se tornó prácticamente imposible y la compra del juego presentó serios problemas. Los usuarios de Nintendo Switch también enfrentaron barreras en la eShop, mientras que Xbox y PlayStation reportaron dificultades, aunque en menor medida.

Los informes de fallas iniciaron alrededor de las 7:50 AM, justo antes de la hora de lanzamiento oficial, señalando al esperado juego como el causante indirecto de estas interrupciones de red.

Éxito rotundo de Hollow Knight: Silksong

Afortunadamente, las fallas técnicas fueron transitorias y se resolvieron en gran parte, permitiendo el acceso a las tiendas digitales como Steam, PS Store y Microsoft Store.

La cifra de jugadores simultáneos no solo estableció un nuevo hito para la franquicia, sino que también anticipa un excelente desempeño comercial para el aclamado videojuego.