¡AL FIN! Hollow Knight: Silksong está terminado y llega en 2025

La noticia que la comunidad de videojuegos ansiaba por años se ha confirmado. Durante la Opening Night Live de gamescom 2025, Geoff Keighley reveló que Hollow Knight: Silksong ha completado su desarrollo al 100%.

Esto significa que el proceso creativo de la esperada secuela ha finalizado, y el título de Team Cherry está listo para entrar en fase Gold, marcando el fin de una prolongada incertidumbre y el inicio de la cuenta regresiva para su lanzamiento.

Lo más emocionante es la confirmación oficial de que Hollow Knight: Silksong saldrá este mismo año. Tras la aclamación de su predecesor, considerado uno de los mejores videojuegos independientes de la historia, las expectativas por esta entrega eran altísimas.

Además, se ha reiterado que el juego estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, una excelente noticia para los suscriptores de la plataforma. Incluso, los asistentes al festival europeo de videojuegos podrán probarlo en el espacio de Xbox.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong?

Para añadir más expectativa, Team Cherry ha programado un anuncio especial. La compañía compartirá nuevos detalles en su canal oficial de YouTube el jueves 21 de agosto, a las 8:30 AM de la Ciudad de México.

Es en esta cita donde se anticipa la revelación de la fecha exacta de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, un momento que sin duda marcará el calendario de muchos jugadores.