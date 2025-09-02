Hollow Knight: Silksong llegará al mercado con un precio sorprendente

La espera de siete años llega a su fin. Team Cherry, el estudio detrás del aclamado título, confirmó que Hollow Knight: Silksong estará disponible por 20 dólares, generando una ola de entusiasmo entre los aficionados a nivel mundial.

Esta revelación, que previamente se filtró a través de un listado de GameStop, fue recibida con gran aceptación por la comunidad de jugadores.

Muchos consideran que el precio ofrece un valor excepcional por un juego que se describe como sustancial y que la gente anhela desde hace años.

¿Por qué el precio de Silksong genera tanta emoción?

El precio de 20 dólares representa un incremento de 5 dólares respecto al Hollow Knight original, que se lanzó en 2017 por 15 dólares. Este ajuste en el costo está, según se ha observado, aproximadamente en línea con la inflación.

Pese a este aumento, la acogida del precio ha sido muy positiva, con la mayoría de los fans sintiendo que ofrece un gran valor por un juego altamente anticipado.

Además, esto ha sido mencionado múltiples veces debido al estándar de precios en la industria del videojuego. Asimismo, usuarios han destacado la necesidad de reducir los precios del sector y lograr un equilibrio en cuanto al actual mercado del gaming.

Lanzamiento global de Hollow Knight: Silksong

El horario de lanzamiento oficial, 10 a.m. EDT, se explica porque el juego realmente se estrena a la medianoche del 5 de septiembre en Australia, país donde Team Cherry tiene su sede.

Después de años de espera y una infinidad de memes creados por la comunidad, el inminente debut de Silksong ha desatado una ola de emoción que, incluso, ha tomado por sorpresa a otros desarrolladores independientes.

Team Cherry ha asegurado que el desarrollo del juego nunca se estancó, sino que simplemente estaban disfrutando demasiado el proceso de su creación, lo que sugiere un compromiso con la calidad que los fans valoran profundamente.