¡Es oficial! Hollow Knight: Silksong revela su fecha de estreno tras siete años de espera

Hollow Knight: Silksong, finalmente tiene una fecha de lanzamiento oficial: llegará el 4 de septiembre. Después de un proceso de desarrollo que se extendió por siete años, la nueva propuesta de Team Cherry hará su desembarco global simultáneamente en diversas plataformas.

Los jugadores podrán disfrutar de esta aventura en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, con la particularidad de que incluirá acceso inmediato a través de Game Pass.

Después de un proceso de desarrollo que se extendió por años, esta nueva entrega hará su desembarco global simultáneamente y los jugadores podrán disfrutar de esta aventura.

Un camino de 7 años hacia Hollow Knight: Silksong

La confirmación de la fecha de salida de Hollow Knight: Silksong marca el final de una espera iniciada en 2017, tras la amplia recepción positiva de la primera entrega. Desde entonces, los seguidores han estado atentos a todas las novedades del estudio australiano Team Cherry, incrementando sus expectativas con cada pista y adelanto ocasional.

No obstante, pese al entusiasmo y los constantes pedidos en redes sociales, el estudio mantuvo un nivel de secretismo casi absoluto hasta este anuncio. El desarrollo del juego se extendió por más de siete años y requirió volver a trabajar en mecánicas y mundos completos, procesos que suelen ser especialmente arduos para pequeños estudios independientes como Team Cherry

Para los aficionados, esta extensa espera ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan los estudios independientes en proyectos ambiciosos: retrasos, presión del público y dificultades para mantener el interés de la comunidad durante largos periodos sin noticias relevantes.

¿Qué novedades tendrá Hollow Knight: Silksong?

En esta nueva entrega, los jugadores asumen el control de Hornet, la protectora de Hallownest, quien se aventura en un reino inédito, definido por la seda y la música. La exploración abarcará escenarios diversos, como bosques coralinos, grutas cubiertas de musgo, ciudades doradas y zonas envueltas en niebla.

Team Cherry promete un repertorio de movimientos novedosos y acrobáticos, un sistema de combate expandido y herramientas artesanales para enfrentar a más de 150 enemigos completamente nuevos.

La demo presentada en la Gamescom 2025 ya evidenció un considerable salto en complejidad y contenido, con asistentes destacando el nivel de dificultad y la variedad de habilidades de Hornet.

Expectativas de Hollow Knight: Silksong

El lanzamiento planeado para todas las plataformas junto con la inclusión en Game Pass constituyen estrategias clave para Team Cherry, destinadas a expandir su alcance a una audiencia global y facilitar el ingreso a nuevos usuarios.

El gran interés en el proyecto quedó patente en la Gamescom 2025, donde la demanda para participar en la demo superó la capacidad del evento.

Con la fecha de estreno ya fijada, la comunidad del videojuego observa atentamente si esta secuela logrará igualar o superar el impacto cultural de su predecesor, el cual se consolidó como un referente dentro del género metroidvania.