SimiFest 2025 revela su line-up con Empire of the Sun

El Simi Fest 2025 está por llegar y promete un día lleno de música, baile y sorpresas en la Ciudad de México. Este evento musical regresa tras el éxito de su primera entrega y promete shows inolvidables, encabezados por el aclamado dúo australiano Empire of the Sun. La fiesta se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sorpresas del festival benéfico

Durante una conferencia de prensa con los organizadores, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, presentó la lista completa de artistas invitados. El evento contará con dos escenarios diferentes por primera vez y comenzará a las 12 del medio día.

El cartel del SimiFest 2025 viene con grupos pop, DJs, bandas de rock y artistas sorpresa. La lista incluye a :

Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Roosevelt

Darius

Simpson Ahuevo y Rhye

Roomo

Lewis Ofman

Rubio

Go Golden Junk, entre otros talentos.

Además de las presentaciones musicales, los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas únicas. Entre ellas están la Fábrica de la Alegría para personalizar un Simipeluche y el golfito de Similandia.

Costos de boletos y la guía de supervivencia

Los boletos para el festival ya están a la venta a través de Ticketmaster. Cada entrada tendrá un costo según la zona:

General (1,647)

Preferente(2,867)

VIP ($4,270)

Para que el público viva el evento como un experto festivalero, se ha publicado una guía de supervivencia con tips esenciales. Es fundamental llevar:

Ropa cómoda

Ligera

Tenis

Gorra

Sombrero

Bloqueador solar para evitar el fuerte sol.

También se recomienda una botella reutilizable para aprovechar los puntos de hidratación y una powerbank para la batería del celular. Los asistentes deben recordar que no se permite el acceso con mochilas grandes, latas, bebidas, comida del exterior ni objetos punzocortantes.

El Simi Fest es reconocido como un festival de música con causa social. Este evento busca generar un impacto ambiental positivo, contribuyendo a la reforestación de áreas naturales afectadas en el país.

Cada boleto de entrada se transforma en una “bomba de vida”, que es una bolita de composta que contiene tres semillas. Dichas bombas son lanzadas vía aérea sobre zonas afectadas, con la posibilidad de convertirse en tres nuevos árboles.