Simifest anuncia su esperado regreso; conoce fecha, artistas y precios

El festival Simifest 2025 ha confirmado su realización para el sábado 29 de noviembre, con sede en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Tras una exitosa primera edición que congregó a más de 16 mil personas, esta nueva entrega se proyecta aún más grande, con una expectativa de alcanzar los 25 mil asistentes.

Los detalles de esta anticipada cita musical fueron revelados en una conferencia de prensa y confirmados a través de la página oficial de Ticketmaster, generando gran expectativa entre los aficionados.

Este año, el festival presentará a más de 15 artistas que se distribuirán en dos escenarios, prometiendo una experiencia sonora diversa y cautivadora.

Talento musical confirmado

El listado de artistas que darán vida a Simifest 2025 incluye nombres destacados y variados géneros musicales:

Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Simpson Ahuevo

Life On Planet

Drama

Lewis Of Man

GO GOLDEN JUNK

Rubio

Romoo

Matias

Daniel Rosa

Esta selección de talentos garantiza una propuesta musical rica y variada para todos los gustos.

¿Cuál es el precio de los boletos del Simifest 2025?

Los interesados en formar parte de esta celebración musical ya pueden adquirir sus entradas. La venta se realiza a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. El costo de los boletos ofrece distintas opciones, con precios que van desde los mil 300 pesos hasta los tres mil 500 pesos mexicanos, permitiendo a los asistentes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto.