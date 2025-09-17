Simulacro Nacional 2025: así funcionará la alerta en celulares este 19 de septiembre

El Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro). Este año tendrá un cambio histórico: por primera vez, todos los teléfonos celulares en México recibirán un mensaje de alerta de prueba, además del sonido de los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

¿Cómo funcionará la alerta en celulares?

El nuevo sistema de alertamiento masivo enviará un mensaje en tiempo real a los dispositivos ubicados en el país, sin importar la compañía o el número telefónico. El aviso aparecerá en la pantalla acompañado de un sonido estridente, incluso si el celular está en silencio, bloqueado o en medio de una llamada.

Las autoridades aclararon que la alerta no requiere saldo ni aplicaciones y llegará de forma automática. Los modelos fabricados después de marzo de 2024 ya tienen la función activada de fábrica; en equipos anteriores puede habilitarse desde los ajustes de notificaciones.

Cobertura del sistema y alcance nacional

La alerta se emitirá a través de las torres de telefonía de AT&T, Telcel y Altán Redes, además de radios, televisoras y los 14,491 altavoces del SASMEX en estados del centro y Pacífico. En la prueba realizada en abril en la Zona Metropolitana del Valle de México, la cobertura alcanzó un 98% de los dispositivos, lo que garantiza un envío prácticamente inmediato.

México se convierte así en el cuarto país del continente en implementar este tipo de tecnología, después de Estados Unidos, Canadá y Chile.

Lo que debes saber para el simulacro del 19 de septiembre

Recibirás un mensaje de prueba en tu celular a las 12:00 horas .

El sonido se activará aunque el teléfono esté en modo silencio.

No debes descargar ninguna aplicación ni dar clic en enlaces.

Si no recibes la alerta, puede deberse a fallas de energía en la torre cercana o a que tu modelo es previo a 2024.

Simulacro con hipótesis distintas según el estado

Aunque el foco nacional será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán, en otros estados se simularán diferentes escenarios: huracán en Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Campeche y Baja California Sur; incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y tsunami en Baja California.

Hasta la fecha, se han registrado 125,858 inmuebles en las 32 entidades y se prevé la participación de más de 9 millones de personas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.