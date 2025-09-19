Simulacro Nacional 2025 sorprende a ciudadanos en La Paz con alerta en celulares

El Simulacro Nacional 2025 sorprendió a ciudadanos de La Paz, Baja California Sur, al recibirse por primera vez en los teléfonos celulares un mensaje de alerta de prueba, además del sonido de los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

El ejercicio se realizó este viernes 19 de septiembre, y aunque Baja California Sur no es una zona de alta actividad sísmica, la prueba generó reacciones diversas entre la población paceña.

En entrevista, Yahir Pérez comentó que no estaba enterado del envío de la alerta y lo tomó por sorpresa. Sin embargo, señaló que le parece positivo que se implemente esta herramienta, aun cuando en la entidad los sismos no sean frecuentes.

Por su parte, Damancio Miranda compartió que en su centro de trabajo se aplicó un protocolo de simulacro. Destacó que fue una medida adecuada, aunque reconoció que a mucha gente le sorprendió la alarma por la falta de información y difusión previa. Agregó que este tipo de ejercicios “no están de más” y ayudan a reforzar la cultura de la prevención.

Este Simulacro Nacional 2025 marcó un cambio histórico, al usar por primera vez la red de telefonía celular para hacer llegar el mensaje de prueba a todos los usuarios en el país. Con ello, autoridades buscan fortalecer la preparación de la población ante una eventual emergencia sísmica.

