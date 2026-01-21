Hoy 21 de enero habrá simulacro de sismo en México: Hora y lugares donde se escuchará la alerta sísmica

Este miércoles 21 de enero de 2026, el estado de Colima lleva a cabo su Primer Macrosimulacro Estatal preventivo de Protección Civil, un ejercicio diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales. En punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se activará la alerta sísmica bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.6. Este evento ha generado dudas entre los ciudadanos de otras entidades, sin embargo, las autoridades han sido enfáticas al señalar que se trata de un ejercicio exclusivamente local para la entidad colimense.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), encabezada por Erick González Sánchez, informó que la alerta no se activará en los altavoces públicos de la Ciudad de México ni del Estado de México, ya que no es un simulacro de carácter nacional. Asimismo, se aclaró que, a diferencia de otros ejercicios masivos previos, en esta ocasión la notificación de emergencia no llegará a los teléfonos celulares mediante mensajes SMS, por lo que se pide a la población de Colima mantenerse atenta a las frecuencias de radio locales.

Para este Macrosimulacro Estatal, la señal de alerta se transmitirá principalmente a través de estaciones de radio como La Mejor 92.5 FM, La Bestia 90.5 FM, Xplosión 91.3 FM y Radio Turquesa 92.9 FM. El objetivo primordial es que las familias, escuelas y empresas verifiquen sus protocolos de evacuación y planes de protección civil en una zona de alta sismicidad como lo es el Pacífico mexicano, donde el contacto entre las placas de Cocos y Norteamérica es constante.

Contexto y antecedentes de los simulacros en México

Históricamente, México ha reforzado su cultura de prevención tras los eventos de 1985 y 2017. Para este año 2026, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció previamente que se realizarán tres ejercicios de Simulacro Nacional. El primero de ellos está programado para el próximo 28 de enero de 2026, apenas una semana después de este evento estatal en Colima. Cabe recordar que en los primeros días de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ya registró movimientos importantes en San Marcos, Guerrero, de magnitud 6.5, lo que mantiene en alerta a las autoridades de Seguridad y Protección Civil.

Es fundamental que la ciudadanía participe de forma responsable en estos ensayos de sismo. Durante el ejercicio de hoy en Colima, se simulará un escenario de gran magnitud para evaluar los tiempos de reacción de los cuerpos de emergencia y la efectividad de las rutas de evacuación. Aunque en municipios como Tlalnepantla o zonas colindantes al Valle de México se reportaron algunas pruebas técnicas en sistemas privados, el Gobierno de México reitera que la prioridad informativa de hoy se centra en el occidente del país.

