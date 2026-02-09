Simulacro por sismo en CDMX: anuncian fecha y hora del primer ejercicio de 2026

El primer simulacro por sismo de 2026 en la capital del país se realizará el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, que llamó a la población a participar en el ejercicio.

El simulacro iniciará con la activación de la alerta sísmica en toda la ciudad, como parte de las acciones de prevención y preparación ante emergencias. Autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía agendar la fecha y seguir los protocolos correspondientes en hogares, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.

El objetivo principal del simulacro es fortalecer la cultura de protección civil y evaluar los protocolos de respuesta ante eventos sísmicos, en un país donde este tipo de fenómenos son recurrentes.

La realización de este simulacro cobra relevancia luego de que, en lo que va del año, se han registrado al menos dos sismos perceptibles: uno de magnitud 6.5 en enero y otro de magnitud 5.7 el 8 de febrero.

De acuerdo con la estrategia del gobierno capitalino, durante 2026 se llevarán a cabo tres simulacros en la ciudad: el primero en febrero, un segundo a finales de mayo y el tercero el 19 de septiembre, fecha tradicional de estos ejercicios conmemorativos.

Las autoridades insistieron en que cada simulacro es una oportunidad para revisar rutas de evacuación, puntos de reunión y tiempos de respuesta, con el fin de reducir riesgos y mejorar la reacción de la población ante un sismo real.

