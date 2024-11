Sin agua y sin acuerdos: Nueva manifestación paraliza Cabo San Lucas

En punto de las 8 de la mañana un contingente nutrido de ciudadanos de Cabo San Lucas se manifestaron en la intersección de la carretera Transpeninsular y el boulevard Constituyentes. Con el cierre total de uno de los carriles los habitantes de diferentes colonias utilizaron pancartas y consignas como: “Agua si, pipas no”.

De acuerdo con testimonios de ciudadanos, el problemas del agua potable se ha incrementado con el paso de los días, algunas colonias reportan hasta 45 días sin el vital líquido; con es el caso de la señora Estefania Ortiz, vecina de la colonia Los Venados que al no contar con el servicio de agua potable no pudo atender de manera correcta a su hija que padecía dengue.

“En la colonia Los Venados ya tenemos más de un mes sin nada de agua. Desgraciadamente tuve a mi hija le diera dengue, y fue horrible porque no tenía ni una gota de agua en el tinaco. Después de todos los gastos de la enfermedad de mi hija tampoco hay para comprar una pipa y llenar el tinaco; la pasé mal porque no tenía nada de agua para bajarle la temperatura de 40º a mi hija. Es mentira que regalen el agua, puede ser que en algunos lugares apoyen con esto, yo mande la solicitud hace una semana y no recibí nada”.

El bloqueo se extendió pasadas las 10:00 de la mañana, a pesar de que esto generó el malestar de los automovilistas, otros ciudadanos animaron a los manifestantes a que se mantuvieran ya que ellos también sufren por la falta de agua potable.

Los ciudadanos señalaron estar conscientes sobre las afectaciones que esto pudiera traer a la imagen del destino, pero señalaron que esta situación ya era una burla al estar 37 días sin agua potable.

“Tenemos 37 dìas de la colonia portales, ya es una burla porque nos dan agua una semana, luego cada 15 dìas y ahora ya llevamos 37 días que no tenemos agua. No hay dinero que alcance. Los vecinos tenemos que comprar entre dos a tres pipas por mes. Estar 37 días sin agua es una burla, en un destino turístico de primer mundo y que se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones; alguien tiene que dar una solución”.

A pesar que el secretario general de la Delegación de Cabo San Lucas, Samuel Peruyero y el Gerente del Agua Potable en Cabo San Lucas, Alejandro Herrera, llegaron al sitio de la manifestación, no logran llegar a acuerdos con los ciudadanos para que evitaran seguir manifestándose.

Los ciudadanos reiteraron que de continuar con la problemática en el servicio de agua potable, el próximo viernes 15 de noviembre volverán a bloquear la vialidad federal hasta tener respuesta por parte del alcalde Christian Agúndez Gómez.