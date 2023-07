Sin agua, un socavón por fuga y hasta aguas negras en colonia Roma

La Paz.- Una tubería colapsada generó dos socavones afectando a los vecinos de la calle Matteotti entre Encinas y Legaspy, por la colonia Roma, en la capital del estado. También provocó que una coladera emergiera aguas negras sin olvidar que, además, sufren de intermitencias en el servicio de agua potable, ya que cada tercer día es cuando el recurso vital llega a los hogares. Así cuentan algunos habitantes de la colonia:

“También tenemos problemas con el agua, la ponen como a las 8 de la noche y la quitan bien temprano; en la mañana que nos levantamos ya no hay agua”. Vecina. Anónima

“De que estaba, pero no se soportaba el mal olor del drenaje; y yo me tuve que hasta meter porque estaba en el patio y días anteriores toda la cuadra apestaba bien feo”. Vecino. Anónimo

Cabe destacar que los vecinos de la zona suelen ser adultos mayores, incluso está una persona de la tercera edad con 98 años; lo que les es complicado estar sin agua, percibir los malos olores, y sufrir las demás afectaciones derivadas de los socavones. Aunado a que ellos son más propensos a padecer infecciones u otro tipo de enfermedades relacionadas al uso de aguas negras para las tareas cotidianas de la casa:

“Yo tengo 80 años imagínense. Tengo que andar lavando a las 11-12 de la noche[…] Ya tiene como 6-8 meses que se está reportando, y es agua del drenaje. En la casa es un mal olor todas las noches. Es un cochinero, sale y salen chorros. Ya no tarda la hepatitis” Vecina. Anónima

Desde el mes de febrero, mandaron un reporte al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), y en lo que va del mes de julio, no han tenido respuesta alguna, señala una vecina anónima:

“Según que en un ratito lo iban a arreglar y no pasó nada. No vinieron, no sé qué pasó. Ahí tengo el reporte, ya tiene unos 6 meses, más o menos”.