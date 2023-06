“Ni una gota”, casi una semana sin agua en la zona de Indeco

Por las calles Toronja y Gama, en la zona de Indeco, municipio de La Paz, habitantes declaran que tienen más de 4 días sin agua o con poca presión. Cabe mencionar que esto no ha sido la única ocasión que la comunidad pasa por este tipo de problemáticas.

Una mujer, quien vive 27 años en su domicilio por la zona, nos cuenta su cansancio y desesperación ante lo común que ha sido la escasez de agua. Esto, según la locataria, ha incrementado en los últimos 3 años:

“[…] 27 años tenemos aquí y siempre hemos batallado con el servicio del agua, no es de ahorita. Ya tenemos muchos años. Yo desde que llegué aquí, ya empezamos con los problemas del agua y ahorita ya más. Porque ahorita pasan las semanas, a veces pasan ocho días y estamos sin agua ahorita […]”- Anónima.

Esto ha afectado en la cotidianidad y en el bienestar de las familias. Y, de hecho, ya ha subido el recibo de agua, argumentan:

“[…] subió el servicio de agua dos veces y sinceramente estamos peor, […] es exagerado y todavía no empieza el calor como debe ser e inclusive no está ahorita. Tengo meses que el problema del agua es terrible, vamos, es recurrente el problema del agua. Sí, no es de ahorita […]”- Anónima.

” […] Y luego las plantitas se secan ahorita ya muchas plantitas se me secaron.

Entonces es muy vital el agua y estamos al día de pagarla […]”. – Anónima

“Pero el recibo cada mes llega, cada mes, y habrá gente que sí debe agua, pero nosotros no”. -Anónima