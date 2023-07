Sin aires acondicionados atienden a los pacientes del IMSS en La Paz

La Paz.- Desde hace casi una semana, los pacientes del área de atención de Urgencias en la Clínica #1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Paz, están sufriendo las inclemencias del calor mientras reciben su atención médica, lo cual afecta y puede empeorar su condición de salud.

Los adultos mayores son quienes padecen en mayor medida las consecuencias de una ausencia de refrigeración en el área. En este sentido, familiares han tenido que recurrir a la búsqueda de alternativas para aliviar la molestia de quienes se encuentran en cama, como expresaron algunos ciudadanos:

“Estoy hablando de aquí de lo que es el Seguro Social para poner una queja. Nosotros venimos de Loreto y tenemos un familiar en el “Área de Choque”. Mi hermana tiene mucho calor. Entonces cada que nos dejan pasar, nos la pasamos echando aire con un cartón porque no sirve el aire acondicionado. No sé qué está pasando, porque preguntamos y que nos den información y no, no nos dan información”.

“Estoy aquí desde el jueves. Hay gente que tiene más días, pero a veces no prenden el aire. O los prenden muy bajito y somos muchos la gente que hay ahí. Entiendo que sí, es muy grande el local, pero desgraciadamente sí les hace falta el aire. Porque hay unos enfermos más graves que otros y ocupan una temperatura. Es muy molesto para las personas mayores que ocupan aire más fresco y no se puede, no hay, no son las condiciones”.

“Es notorio que los aires no los prenden, o si los prenden, los prenden a la menor velocidad que puedan. Y sí, hay adultos mayores que en realidad necesitan el aire acondicionado cuando están ahí”.