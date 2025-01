Sin alerta en BCS por metapneumovirus este 2025; en 2024 hubo seis casos

La titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que durante 2024 se registraron seis casos de metapneumovirus en la entidad. Indicó que este virus respiratorio, presente de manera esporádica en el estado, representa aproximadamente el 5% de las infecciones respiratorias agudas en el país.

Cabe mencionar que en el informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 2024, en Baja California Sur de enero a inicio de diciembre, fueron 134 mil 460 casos. Sin embargo, en lo que va 2025 no se identificaron casos de metapneumovirus en el estado.

La secretaria de salud en la entidad explicó que el metapneumovirus es una enfermedad viral que ha estado presente en el país y en el estado desde hace muchos años, generalmente con un número reducido de casos.

“Es una enfermedad viral que no es nueva en el país, no es nueva en nuestro estado, ha estado presente todos los años en un menor número de casos. El año pasado tuvimos seis casos por este padecimiento, alrededor del 5% de las infecciones respiratorias agudas que ocurren en el país corresponden a este virus. Entonces no es un padecimiento nuevo, es un padecimiento que ha estado presente desde hace muchos años en nuestro país”, señaló Guluarte Castro.