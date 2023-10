IMSS deja sin atención oncológica a pacientes con cáncer en todo Baja California Sur

Las y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur, no contarán con atención médica oncológica hasta nuevo aviso. Para los pacientes subsecuentes, aún no hay fecha estimada de consulta y del recibimiento de algunos tratamientos, mientras que los pacientes de primera cita serán enviados a Ciudad Obregón, Sonora, pero sin los viáticos completos.

Y cabe destacar que los trámites para el traslado a Sonora resultan tardados e inciertos, señaló Carlos Ramos, único oncólogo médico en el IMSS BCS, pero incapacitado por síndrome de agotamiento mental a causa de un hostigamiento y acoso laboral en la clínica #34 de la capital del estado.

En este contexto, la condición actual del IMSS BCS, pudo haberse evitado, sin duda alguna, destacó el oncólogo Carlos Ramos, pues la problemática principal gira en torno a la falta de recurso humano y oferta de plazas para el estado; aunado a una falta de criterio ético por parte de los directivos de la institución, entre otros pormenores los cuales aún no puede detallar públicamente.

Por órdenes de la Dirección del IMSS, al doctor Ramos lo obligaban a atender más de 30 pacientes con una duración máxima de 15 minutos, por derechohabiente, en un solo turno. Así, además de que es imposible atender la enfermedad del cáncer en ese lapso de tiempo de forma oportuna, adecuada, digna; resultó desgastante y afectó directamente en su salud, de acuerdo con el oncólogo:

“Pues yo estuve haciendo mi trabajo, estuve atendiendo a la gente con el tiempo que necesitaba; y varias veces desafortunadamente les decía a los pacientes: “mi turno terminó, yo ya no los puedo atender”; porque ya estaba sobrepasado de trabajo y les decía que lamentablemente, no les voy a poner a atender, que reagende su cita o vaya y resuelva con los directivos”, expresó

También, los retrasos en los análisis y estudios previos a la consulta, suelen y solían ser recurrentes. Por ejemplo, un reporte hisopatológico, como una biopsia; se realiza en mayo y apenas en octubre, es cuando pueden consultarse los resultados, recalca el oncólogo. Esto, para él como médico, le resultaba difícil, pues llegaban a ser temas y órdenes administrativas que estaban fuera de su alcance:

“Hay mucho retraso, de hecho la mayoría de los pacientes llegan con sus reportes histopatológicos de forma particular porque no esperan. Y pues no sé, los directivos ya están enterados, más que enterados de esto, pero no han tomado cartas en el asunto”, detalló

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 2 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, en Ciudad Obregón, Sonora, tras ser catalogado de Tercer Nivel, recibe pacientes de otros estados como Baja California, Sinaloa y Baja California Sur. Pero esta no es la solución al problema, pues además de ya estar saturado, es preciso atender la problemática desde la solicitud de bases, recalcó el doctor Ramos:

“Se necesita generar más bases para oncólogos; pero eso lo tienen que tramitar los directivos; y los directivos dicen que no hay la necesidad de más plantilla, que con la plantilla que tenemos es suficiente, cuando no es cierto. Ahorita varios pacientes, por ejemplo, con el servicio de oncología quirúrgica, que se jubiló el doctor Napoleón en junio, no había quien cubriera el Servicio de Oncología Quirúrgica. Les hicieron los envíos a Obregón, les retrasaron el tratamiento quirúrgico a los pacientes y muchos de estos pacientes ya los estoy viendo porque progresó su enfermedad esperando el tratamiento quirúrgico. Son pacientes que ya no se van a curar, pero que en su momento se pudieron haber curado de su enfermedad. Y esto lo he visto en muchos pacientes que los mandaron a Obregón y en Obregón les cancelaron las citas”, comentó