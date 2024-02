Transcurre sin incidentes mayores el tercer día de Carnaval La Paz 2024

El tercer día de Carnaval La Paz 2024, “México Fantástico”, transcurrió sin incidentes mayores con una asistencia de alrededor de 25 mil personas en el escenario principal, quienes fueron salvaguardadas por las corporaciones de seguridad y emergencia.

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, trasladó tres vehículos a sus instalaciones por faltas al Reglamento de Tránsito vigente, asimismo en el radio de afluencia a zona del Carnaval, se registraron dos siniestros viales.

Además, se atendieron tres reportes de riña dentro del núcleo de desarrollo del Carnaval, así como la atención y detención de una persona por reporte de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.

Se brindó atención a tres personas lesionadas, una femenina por caída de motocicleta, quien no amerito traslado, una mujer por desmayo se canalizó para su atención médica, no amerito traslado a un nosocomio, y finalmente una fémina resultó con lesiones por picadura de abeja, misma que recibió atención por parte de los paramédicos no ameritando el traslado, cabe destacar que se apoyó para el retiro del enjambre de abejas ubicado en Álvaro Obregón e Ignacio Bañuelos Cabezud.

Fue localizado dentro del núcleo principal del Carnaval a un menor extraviado, mismo que fue resguardo hasta la localización de sus padres minutos más tarde, también se localizó a un menor extraviado en las calles Paseo Álvaro Obregón y 16 de Septiembre, quien fue resguardado por parte de la Coordinación de Vinculación y Prevención, y trasladado a su domicilio para ser entregado a sus padres.

Por su parte, personal operativo de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales durante el tercer día de Carnaval, realizó la limpieza en la zona del Malecón, recolectando 15.37 toneladas de residuos.

Mientras que personal de la Dirección de Protección Civil Municipal llevó a cabo el recorrido de verificación e inspección de 176 puestos instalados de venta de alimentos y bebidas en el Carnaval.

Se inspeccionaron 9 templetes y 24 juegos mecánicos, brindaron recomendaciones a 176 establecimientos, puestos ambulantes y juegos mecánicos. Además, se clausuró un negocio por incumplir con las normas de medida de Protección Civil y Seguridad.

En el área de atención prehospitalaria se contó con un total de 13 ambulancias en servicio, con 84 elementos activos, atendiendo a 13 personas enfermas y 7 lesionados en el lugar.

Finalmente, en el área de atención ante emergencia realizo 20 recorridos por la zona de templete, verificando que cumplan con las medidas de Protección Civil (revisión de extintores, cableado eléctrico expuesto).

EU