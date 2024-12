Siguen sin pagar bonos a trabajadores sindicalizados de IMSS-Bienestar en BCS

El retraso en el pago de bonos navideños sigue generando inconformidad entre los trabajadores del sector salud adscritos a IMSS-Bienestar en Baja California Sur.

Este lunes 23 de diciembre, el personal llevará a cabo una nueva manifestación pacífica en el vestíbulo del Hospital General Juan María de Salvatierra en La Paz, exigiendo respuestas claras de la Coordinación Estatal y de Recursos Humanos.

Marlene Cota, enfermera y enlace del sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) en la entidad, explicó que hasta el momento no ha habido noticias sobre los pagos.

“Respecto al pago de estos bonos por informes de recursos humanos de aquí del propio de Salvatierra dicen desconocer si se entrega hoy o mañana o cuándo ya que no cuentan con las tarjetas en físico en la unidad, entonces nosotros esperamos un comunicado de parte de la Coordinación Estatal dando el día”, señaló Marlene Cota.

El bono, que tradicionalmente se entrega antes del 20 de diciembre para facilitar las compras navideñas, es un vale de despensa válido en tiendas autorizadas.

Los trabajadores transferidos tienen derecho a más de 30 mil pesos, mientras que las nuevas bases de OPD IMSS-Bienestar reciben 14 mil 500 pesos. Sin embargo, la falta de información y las promesas incumplidas han generado molestia e incertidumbre.

Marlene Cota destacó que en otros estados del país estos bonos ya se han dispersado, lo que incrementa la frustración de los empleados en Baja California Sur.

“La molestia está y es bastante porque porque al no tener un comunicado oficial, como lo hicieron en otros estados donde daban fecha, nos sentimos ignorados y volvemos a reiterar que ésta coordinación para nosotros no respeta la base trabajadora. Ya que no informa lo que siempre se ha pedido y es que fluya la información pero de su parte nunca se ha dado “, agregó Marlene Cota.