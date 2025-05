Sin PDU actualizado, Los Cabos no puede crecer ni construir

Tras el reciente rechazo del Gobierno del Estado al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, debido a presuntas omisiones en el proceso de consulta pública, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, confirmó que ya se han iniciado pláticas preliminares con la Secretaría General de Gobierno para dar seguimiento al tema.

En entrevista, el alcalde subrayó la importancia de retomar el diálogo institucional y avanzar en la actualización del documento, ya que varios proyectos estratégicos se encuentran detenidos por la falta de validación del nuevo plan.

“Todavía no lo platicamos directamente pero ya por lo menos con la Secretaría General con el compañero Saúl González, ya se han tenido unas pláticas previas sobre el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), aquí lo importante es darle para adelante, tenemos muchísimos temas que van a estar básicamente parados o congelados en cuestión del desarrollo y la planeación de la ciudad, uno de ellos es el eje interurbano, necesitamos tener el PDU con esa actualización”, expresó Agúndez Gómez.

Por su parte, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que el conflicto legal sobre la invalidez del plan se resolverá mediante mesas de trabajo conjuntas con el Ayuntamiento, descartando por ahora acudir a instancias judiciales.

En medio de la controversia generada por la declaración del camino costero de Cabo del Este como “en desuso” —incluida en el PDU 2040 y que ha provocado manifestaciones ciudadanas, incluso durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum—, el alcalde aclaró que el Ayuntamiento no tiene atribuciones legales para emitir esa clasificación.

“Les quiero comentar algo, nosotros no tenemos las facultades para declarar en uso o desuso el Camino Cotero, nosotros no tenemos esa facultad a pesar de que se quiera ver a lo mejor de manera mediática, no sé”, agregó.