Sin reportes de perros perdidos durante “Hilary”: CEMAC La Paz

Durante las lluvias intensas, derivadas de “Hilary”, no se presentaron reportes de perritos perdidos, de acuerdo con el coordinador del Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), Herman Barrón.

Por su parte, el Coordinador sostuvo que se realizaron tres recorridos durante el fin de semana; ello para corroborar que la población tenía a sus perritos bajo resguardo. Y además, los caninos resguardados en CEMAC se encontraron bajo sus respectivos cuidados:

“Todos los perritos resguardados, que son un universo de 58, todos están en buen estado. Estos días estuvimos de guardia ahí en CEMAC cuidándolos a los caninos. No hubo ningún reporte, si no, sí los hubiéramos atendido. Hay unas áreas, ahí dividimos a los cachorros. A los más chicos, los metimos en las áreas; así como en las oficinas, ahí estuvieron resguardados. Y los que no, se quedaron en jaulas y los tapamos con lonas”.