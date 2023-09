Sin personal para ultrasonido en ISSSTE Conchalito La Paz

En Baja California Sur las instituciones médicas enfrentan serias deficiencias y uno de los problemas más destacados es la falta de especialistas, como lo podemos observar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Conchalito, la capital del estado.

Recientemente, un hombre que ha superado un cáncer de colon y necesita exámenes constantes en oncología debido a las indicaciones de los especialistas, ha estado esperando por tomografías y ultrasonidos durante casi tres meses.

En junio, acudió al ISSSTE en busca de un ultrasonido, pero no recibió atención. Aparentemente, la especialista renunció, aunque el hombre no conoce las razones detrás de esto. Hasta ahora, no ha obtenido la atención médica que necesita.

“Me salió un dolorcito aquí en la vesícula y ya para descartarlo, el que estaba haciendo los estudios me dijo: ‘no, ¿sabes qué? Nada más hay un especialista’… Y ahora resulta que me avisaron por teléfono que el ultrasonido que estaba programado para el lunes no se llevará a cabo, que no hay especialistas disponibles hasta nuevo aviso”, explicó.

Para aliviar sus dolencias, ha tenido que recurrir a antiinflamatorios, medicamentos sin receta médica y medicina alternativa.

“Me hicieron esperar. Anduve con el dolor de las piedritas en la vesícula, y con antiinflamatorios me fui aliviando. Una persona me recomendó unas gotas y con ellas se me quitó el dolor. Me dijeron que son muy efectivas, así que las compré en línea. Afortunadamente, ya no siento dolor, pero a veces uno tiene que recurrir a estas soluciones, la situación está complicada”, relató.

A pesar de sus propias dificultades, el hombre reconoce que su salud ya no está tan en riesgo como antes. Sin embargo, reflexiona sobre las personas de la tercera edad y otras en situaciones similares que deben enfrentar estas dificultades en los servicios médicos públicos.

“Me siento bien, algunas molestias, pero nada grave… Pero las personas mayores, por ejemplo, que usan sillas de ruedas, a veces los veo solos en el ISSSTE, sacándose sangre y luego haciendo tomografías y mamografías. Una viejita empujando una silla de ruedas con un anciano, da mucha lástima”, comentó.

Históricamente, hemos escuchado muchas historias similares a la de este hombre, que destacan los desafíos en la atención médica en instituciones de salud pública. Estos problemas a menudo llevan a buscar alternativas, como comprar medicamentos sin receta o incluso recurrir a la atención privada para evitar que la salud empeore.

Por lo tanto, CPS Noticias y Tribuna de México continuarán monitoreando y reportando las denuncias y problemas relacionados con los servicios de salud y la atención médica en Baja California Sur.

GC