Sin pistas de “El Chopitas” quien salió a caminar y desapareció en El Esterito

Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado 29 de septiembre, José Díaz Orantes, conocido cariñosamente en el barrio de El Esterito como “Chopitas”, salió a caminar con rumbo al corredor turístico del malecón de La Paz. Desde entonces, sus familiares no han sabido nada del hombre de 35 años que desapareció sin dejar rastro.

José ya no regresó a su hogar ni atendió las llamadas telefónicas realizadas por sus seres queridos, quienes han estado buscándolo sin resultados por 3 días consecutivos. Arnoldo, alías “El Lolo”, un vecino de El Esterito y conocido cercano del joven desaparecido, explicó que siguen con las labores de rastreo con el objetivo de encontrarlo sano y salvo.

Tras la denuncia de desaparición interpuesta por la familia de “El Chopitas”, las autoridades iniciaron con las investigaciones del caso y con la activación de fichas de búsqueda para su localización. Según las cédulas de no localización, José vestía un atuendo deportivo el día de su desaparición. Su amigo, Arnoldo, confirmó que la mayoría de los habitantes de El Esterito lo conocen desde su infancia.

“Chopitas” es de tez blanca, complexión robusta y mide 1.80 metros aproximadamente. Como señas particulares, tiene una cicatriz grande en su antebrazo derecho. En coordinación con las autoridades, los colectivos de búsqueda de La Paz elaboraron sus propias fichas con el rostro y nombre del desaparecido, para iniciar con las jornadas de localización en el área turística de la capital.

Horas antes de la desaparición, Arnoldo estuvo conviviendo con José en las instalaciones del negocio familiar ubicado en la zona de playa de El Malecón. Sin imaginarse que su amigo ya no regresaría a su domicilio por razones hasta ahora desconocidas.

“Yo el viernes estuve con él, como a la 1 o 2 de la tarde estuve platicando con él. Me despedí y le dije -estamos pendientes- por unos palos de esos que quita porque estoy haciendo una ramada y dijo que me iba a echar la mano. Desde antier me dijo la hermana que no le contestaba el teléfono, entonces ahorita me fui por la playa y llegué al restaurante de ellos, y me volvió a decir que no lo han localizado, entonces ya es una cuestión de preocuparse”.