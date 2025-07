Sin signos de violencia, la mujer hallada sin vida en un vehículo cerca de Pichilingue

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una investigación con perspectiva de género tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un vehículo, en las inmediaciones de la playa Pichilingue, en La Paz. Según los primeros informes oficiales, el cuerpo fue localizado sin signos de violencia visibles.

El reporte fue recibido por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) a las 11:19 horas del sábado 12 de julio. La llamada fue realizada por la pareja de la mujer, quien informó que ella comenzó a sentirse mal de salud mientras regresaban de la playa rumbo a La Paz. Al detenerse, solicitó auxilio de inmediato.

Paramédicos del Grupo CAPSE, a bordo de la unidad de la Cruz Roja número 02, acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. A pesar de realizar maniobras de reanimación, no lograron restablecerla. Al momento de la revisión preliminar, no se observaron huellas de violencia ni en el cuerpo ni en el vehículo. Autoridades indicaron que todo indica que se encontraba sin signos de violencia.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de la Dirección de Servicios Periciales acudieron a la escena. En el sitio, ubicado cerca del puerto de Pichilingue, encontraron una camioneta Jeep color negra con el cuerpo en su interior. La zona fue resguardada por la Guardia Nacional.

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas, la mujer, de aproximadamente 38 años de edad, había pernoctado en la playa con su pareja la noche anterior. Fue durante el trayecto de regreso cuando manifestó sentirse mal, lo que motivó la solicitud de apoyo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de la muerte y confirmar si efectivamente se trató de un fallecimiento sin signos de violencia.