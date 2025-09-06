Hallan sin vida al empresario hotelero Manuel N en Campeche

El empresario hotelero Manuel N, de 90 años, fue localizado sin vida en una zona rural del municipio de Candelaria, tras haber sido víctima de secuestro el pasado 1 de septiembre en su propio hotel. El hallazgo, confirmado por la Fiscalía estatal, ocurrió a unos 200 kilómetros de la capital de Campeche.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo de Manuel N presentaba signos de descomposición avanzada. Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones precisaron que ya se mantiene una línea de indagación para esclarecer el asesinato y dar con los responsables.

El hecho provocó indignación entre la población local, ya que el adulto mayor era ampliamente reconocido como un empresario hotelero respetado, conocido popularmente como “Don Grajalón”. Vecinos y clientes lo identificaban como un hombre íntegro y cercano a su comunidad.

Durante la búsqueda, familiares del empresario habían solicitado públicamente a los captores su liberación, señalando su delicado estado de salud y recordando que no contaba con sus medicamentos ni lentes. Tras el hallazgo, su hija Norma N confirmó con pesar la noticia y agradeció el apoyo recibido durante los días de incertidumbre.

Autoridades estatales realizaron operativos de localización desde el primer día del secuestro, con apoyo de la Marina y el Ejército. La Secretaría de Seguridad de Campeche informó que las investigaciones continúan y se comprometió a dar a conocer avances sobre posibles responsables.

La camioneta de Manuel N fue localizada un día después de su desaparición cerca de un tramo ferroviario vinculado al Tren Maya, lo que abrió nuevas hipótesis sobre las rutas utilizadas por los responsables del crimen.