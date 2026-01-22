Hallan sin vida a policía municipal en Culiacán, Sinaloa, había sido privado de la libertad

El cuerpo sin vida de un agente activo de la policía municipal fue localizado la mañana de este jueves en las inmediaciones del Congreso del Estado, en Culiacán, Sinaloa. El hallazgo ocurrió en condiciones de violencia, pues la víctima se encontraba envuelta en bolsas de plástico. Este hecho ha generado una fuerte movilización de seguridad en la zona centro de la capital sinaloense.

La víctima fue identificada formalmente por las autoridades como César Eduardo N, de 31 años de edad. Según los reportes oficiales, el oficial había sido privado de la libertad el pasado miércoles por un grupo de sujetos armados mientras se encontraba en la sindicatura de El Salado, perteneciente al municipio de Culiacán.

El hallazgo del cadáver se registró específicamente a un costado del emblemático reloj situado junto a las instalaciones del Poder Legislativo. En el sitio, los perpetradores dejaron una cartulina con un mensaje, cuyo contenido permanece bajo resguardo y no ha sido revelado por los investigadores para no entorpecer el proceso.

La zona del hallazgo fue rápidamente acordonada por elementos de la policía municipal, quienes actuaron como primeros respondientes. Posteriormente, el resguardo del perímetro quedó bajo la responsabilidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que mantiene una vigilancia estrecha en los alrededores del Congreso del Estado tras el violento suceso.

Por su parte, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. La institución confirmó que se ha iniciado la carpeta de investigación necesaria para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del asesinato de César Eduardo N.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no han reportado personas detenidas relacionadas con este homicidio ni se ha precisado si el ataque está vinculado directamente con la labor del oficial dentro de la policía.

