Hallan sin vida a sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa

El hallazgo del cuerpo de Sergio Rodolfo N, quien fuera sobrino del líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada, generó una intensa movilización de las autoridades en Sinaloa.

La víctima fue localizada sin vida en la cajuela de una camioneta Ford Bronco abandonada sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en un hecho que vincula nuevamente a la familia de Mayo Zambada con la violencia en la región. El vehículo se encontraba estacionado frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa la noche del pasado domingo.

Personal de la fiscalía estatal y peritos criminalistas acudieron al sitio para realizar el levantamiento del sobrino del capo sinaloense y el aseguramiento de la unidad. En el lugar se recolectaron indicios balísticos y se realizó el registro fotográfico de la escena antes de trasladar los restos al Servicio Médico Forense. L

a víctima, de 41 años de edad, fue identificada oficialmente por sus familiares como hijo de Águeda N, quien es hermana de “El Mayo”.

Las autoridades recordaron que el fallecido ya contaba con antecedentes delictivos y ataques previos. En el año 2012, Sergio Rodolfo N fue detenido en Tijuana junto a su primo Omar Ismael N, hijo de Jesús “El Rey” Zambada.

En aquel entonces, tanto el hijo de “El Rey” Zambada como el hoy occiso fueron acusados de delincuencia organizada en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La investigación actual arroja que Sergio Rodolfo N no era ajeno a los ataques armados, pues en 2017 resultó herido al salir de un centro nocturno en Culiacán. Al ser hijo de la hermana de “El Mayo”, su figura siempre estuvo bajo el escrutinio de las corporaciones policiacas por formar parte de la red familiar del jefe del Cártel de Sinaloa. El ataque de hace años ocurrió en la colonia Jorge Almada, donde sujetos armados le dispararon antes de darse a la fuga.

Tras confirmarse su parentesco con Ismael “El Mayo” Zambada, la vigilancia en la zona se ha reforzado por parte de la policía estatal. Se detalló que, tras la detención de su primo Omar Ismael N en Tijuana, las actividades del ahora fallecido eran monitoreadas de cerca. La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer este crimen ocurrido frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

