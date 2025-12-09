Sigue la violencia en Sinaloa: abandonan cinco cadáveres en autopista Mazatlán – Durango

Cinco personas sin vida fueron localizadas este lunes en el municipio de Concordia, Sinaloa, en los límites con el vecino estado de Durango.

El hallazgo de los cinco cuerpos sin vida se dio en la orilla de la Autopista Mazatlán – Durango y tras el reporte se realizó un amplio despliegue de autoridades.

Agentes de la Guardia Nacional de Caminos fueron los primeros en llegar a la zona gracias a un recorrido de rutina, confirmando que a la altura del kilómetro 200+700 había cinco personas sin vida y envueltas en plástico de color negro.

Debido a que los cadáveres estaban por completo cubiertos, en el lugar fue imposible identificar si se trataba de personas de sexo masculino o femenino.

Una vez que llegaron las autoridades del Ministerio Público se encargaron de realizar las diligencias pertinentes, como recabar pruebas de las condiciones en que se registró hallazgo, y finalmente se ordenó a los elementos de Servicios Médicos Forenses el levantamiento de los cuerpos.

Desde septiembre del 2024, Sinaloa ha vivido una intensa jornada violenta debido a conflictos internos entre el Cartel de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, esto a pesar de las diversas acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

SINALOA, ENTRE LOS ESTADOS CON MÁS HOMICIDIOS EN MÉXICO EN 2025

En el informe de seguridad presentado por Omar García Harfuch, este martes 9 de diciembre en La Mañanera, Sinaloa figura como el cuarto estado con más homicidios en todo México, al acumular mil 541 asesinatos de enero al pasado mes de noviembre del 2025.

En la gráfica es superado por Baja California con mil 586 asesinatos, Chihuahua con mil 661 y Guanajuato con 2 mil 388. Este último estado ha ocupado el primer lugar en homicidios desde el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).