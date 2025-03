Sindicato de burócratas rechaza oferta salarial y analiza nuevas acciones

El Sindicato de Burócratas rechazó la propuesta del Gobierno del Estado de un aumento salarial del 4.21% en sueldos y sobresueldos. El sindicato exige un incremento del 6.5% así como un 12% en bonos. La propuesta generó molestia entre los sindicalizados, quienes se congregaron en la explanada de Palacio de Gobierno desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, momento en el que se les notificó la decisión oficial, la cual consideraron insatisfactoria.

Marco Antonio Cota Aguilar, líder estatal del Sindicato de Burócratas, se pronunció al respecto señalando que la oferta gubernamental es insuficiente, ya que no cubre las necesidades mínimas de los trabajadores. Además, afirmó que el índice inflacionario en Baja California Sur es más alto que en otras regiones del país, lo que agrava la situación económica de los sindicalizados.

“No es ni lo mínimo porque estamos por el 6.5. Esa es la cuestión. Lamentablemente no se llega ni a un punto mínimo. Ustedes han de saber que el índice inflacionario no es el mismo al interior de la República que en Baja California Sur. Esta es una zona cara. Entonces, no cubren lo mínimo siquiera la necesidad de los trabajadores o de la canasta básica”, expresó Cota Aguilar.