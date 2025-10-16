Sindicato de burócratas y Ayuntamiento de Comondú alcanzan acuerdos tras manifestación

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Comondú marcharon pacíficamente hacia la Plaza Ignacio Zaragoza, en Ciudad Constitución. Su objetivo fue pedir una audiencia con el alcalde Roberto Pantoja Castro para resolver varios pagos pendientes.

Entre las demandas se incluyeron el ajuste de calendario y el retroactivo de quinquenios, beneficios que la base trabajadora esperaba desde hace meses.

Tras la movilización, el alcalde recibió a una comitiva del Sindicato de Burócratas. En la reunión se alcanzaron acuerdos de cumplimiento inmediato y progresivo.

Compromisos de pago y fechas establecidas

Durante el encuentro, el Ayuntamiento de Comondú acordó cubrir los adeudos con el personal sindicalizado en distintas etapas:

15 de octubre: pago completo de la quincena y el ajuste de calendario al personal de SAPA , beneficiando a cerca de 100 trabajadores .

15 de octubre: abono de la mitad del retroactivo de quinquenios a empleados municipales.

21 de octubre: entrega del segundo pago correspondiente al retroactivo.

23 de octubre: liquidación del ajuste de calendario para más de 700 empleados del Ayuntamiento.

Por la tarde del mismo día, se confirmó el cumplimiento del primer acuerdo, con los pagos al personal de SAPA y parte del retroactivo a los trabajadores municipales.

Sindicato reconoce avances y mantiene vigilancia

Ante el cumplimiento parcial, el sindicato decidió cancelar la asamblea programada y llamó al personal a reincorporarse a sus labores a partir del jueves.

No obstante, aclaró que la asamblea sindical seguirá abierta hasta comprobar que todos los acuerdos se cumplan.

“Si el segundo pago previsto para el 21 de octubre no se realiza, convocaremos una nueva reunión para definir las acciones a seguir”, señalaron los representantes sindicales.

El Ayuntamiento de Comondú reafirmó su disposición al diálogo y su compromiso con el respeto a los derechos laborales.

El sindicato, por su parte, llamó a la unidad y vigilancia hasta garantizar que los compromisos se cumplan en su totalidad.